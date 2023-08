Da den 81 år gamle senatoren skulle svare på spørsmål fra journalister, ble han plutselig taus og stirret fraværende ut i lufta i 30 sekunder, viser et opptak på NBC News.

En medarbeider kom til, men fikk ikke kontakt med ham. Nok en medarbeider gikk opp til senatoren, som da tilsynelatende «våknet» og fikk det siste spørsmålet gjentatt.

Etter å ha gitt et svært kort svar, ble McConnell deretter fulgt ned fra podiet.

Noe av det samme skjedde i Senatet i slutten av juli. Også da ble McConnell plutselig taus og fraværende midt under en pressekonferanse og ble fulgt bort av medarbeidere. Han returnerte etter flere minutter, sa at formen var fin og svarte på spørsmål fra journalister.

McConnell ble innvalgt i Senatet i 1984 og har vært republikanernes leder i forsamlingen siden 2007.

En talsperson for senatoren opplyser at han nå skal ha en legesjekk før framtidige offentlige opptredener.

I mars i år fikk McConnell hjernerystelse og et brukket ribbein etter å ha falt og slått hodet under en tilstelning på et hotell. Han ble da henvist til rullestol og var sykmeldt i seks uker. Siden har han snakket og beveget seg saktere.

McConnell, som hadde polio som barn, falt også stygt for fire år siden. Den gang brakk han skulderen.