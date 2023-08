32-åringen skrev rett før valget i 2020 flere Twitter-meldinger der han hevdet at tidligere forsvarsminister Benny Gantz hadde et forhold med en kvinne.

Gantz var Benjamin Netanyahus fremste utfordrer i valget, og kvinnen gikk til injuriesøksmål mot statsministersønnen med krav om erstatning.

En domstol i Kfar Saba dømte onsdag Yair Netanyahu til å betale kvinnen nærmere 360.000 norske kroner i erstatning, melder flere israelske medier, blant dem avisa Haaretz.

Sjokkerende

– Twitter-meldingene var et sjokkerende og ypperlig eksempel på den voldelige og skammelige diskursen i sosiale medier, slo dommeren fast.

Yair Netanyahu har ingen formell post, men blir regnet som en innflytelsesrik rådgiver for faren. Han har havnet i retten flere ganger tidligere på grunn av angrep og anklager han har fremmet i sosiale medier. Nylig måtte han ut med 190.000 kroner i en annen injuriesak.

For få uker siden vakte han oppsikt da han i et innlegg omtalte Israels forsvarssjef Herzi Halevi som «den mest mislykkede og destruktive forsvarssjefen» i landets historie.

Bakgrunnen for utfallet var at over 10.000 reservister i et opprop varslet at de ikke lenger vil møte til militærtjeneste dersom Netanyahus regjering gjennomfører en kontroversiell rettsreform.

Sendt i eksil

Tidligere har Yair Netanyahu høstet sterk kritikk for å ha hevdet at det først vil bli fred i Israel når landet er tømt for muslimer. 20 prosent av innbyggerne er i dag palestinere, og det store flertallet av dem er muslimer.

I mars i år forsvant statsministersønnen plutselig fra offentligheten, og etter flere måneder med spekulasjoner dukket han opp i USA.

Ifølge israelske medier var det faren som sendte ham i eksil etter først å ha krevd at han holdt seg unna både sosiale medier og statsrådene i regjeringen. Nå er han tilbake i Israel.