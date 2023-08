Talsperson Maria Zakharova er et av de mest profilerte ansiktene til Kreml utad og har langet ut mot Norge flere ganger før.

På Telegram kommer hun nå med nye anklager mot Norge, skriver The Barents Observer.

– De ble slaktet

– De norske nyliberale og dyrehaterne fra veterinærmyndighetene spytter på følelsene til samer og deres mytologi, skriver Zakharova på Telegram.

Det skjer etter at 40 reinsdyr som ble brakt tilbake til Norge etter å ha krysset grensa til Russland, er blitt slaktet.

– De ble slaktet. Et rent zoocide, skriver Zakharova med henvisning til det engelske begrepet for folkemord, genocide.

– Respektløse løgner

The Barents Observer har snakket med Andrej Danilov, en same fra Kolahalvøya som har flyktet fra Russland. Han sier at Zakharovas uttalelser er respektløse løgner.

– Maria, ditt regime ødelegger det samiske folket i Russland. Det er færre reinsdyr i Murmansk nå enn etter andre verdenskrig. Det er nesten ingen reindriftssamer igjen, sier han.