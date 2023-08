Idalia ventes å treffe Florida som en kategori 4-orkan

Beboere i utsatte kystområder er bedt om å evakuere tirsdag i påvente av livsfarlig stormflo og voldsomme regnbyger.

– Dere må virkelig dra nå. Tida er nå, sa guvernør Ron DeSantis på en pressekonferanse tirsdag.

Det ventes at orkanen treffer land tidlig onsdag, og det er bekymring for at den kan gjøre store skader i en delstat som fortsatt strever med ettervirkningene av orkanen Ians herjinger i fjor.

Idalia har allerede herjet på Cuba og lagt tobakksprovinsen Pinar del Rio under vann. Mange innbyggere på øya er uten strøm.