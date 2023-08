Finland har mer enn 50.000 tilfluktsrom

Finlands president Petteri Orpo (t.v.) snakker med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under et besøk i Kyiv i august. Som følge av Russlands invasjon av Ukraina har Finland gjort en opptelling av landets tilfluktsrom. Fasiten er 50.000 tilfluktsrom. Foto: Det ukrainske presidentskapets pressetjeneste via AP / NTB Foto: NTB