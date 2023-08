To døde etter russisk rakettangrep mot Kyiv

– Som et resultat av at det falt ned vrakrester i Sjevtsjenkivskyj-distriktet, er det to døde, ifølge foreløpige meldinger, skriver Serhij Popko, som leder Kyivs militæradministrasjon på Telegram.

Ordfører Vitalij Klitsjko meldte tidligere at det var hørt eksplosjoner i hovedstaden og ba innbyggerne om å søke tilflukt i bomberom. Ifølge ham er flere bygninger skadd av vrakrester av nedskutte raketter.

Lokale myndigheter beskriver onsdagens angrep som det kraftigste mot Kyiv siden våren.

– Kyiv har ikke opplevd et så kraftig angrep siden våren. Til sammen ble mer enn 20 fiendtlige mål ødelagt av luftvernet, skriver byens militæradministrasjon på Telegram.