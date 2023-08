Russland vil ikke ha internasjonal etterforskning av Prigozjins flystyrt

Russiske myndigheter har informert produsenten, brasilianske Embraer, om at de «per nå» ikke vil etterforske flystyrten under internasjonale regler, opplyser Embraer til nyhetsbyrået.

Prigozjin, to av hans fremste medarbeidere og fire livvakter var blant de ti som mistet livet da privatflyet styrtet nord for Moskva forrige uke. Flystyrten skjedde to måneder etter at Prigozjin og Wagner-gruppen førte et kortlivet opprør mot den russiske militærledelsen, den største utfordringen mot president Vladimir Putin siden han ble landets leder.

Cenipa, Brasils havarikommisjon for flyulykker, opplyser til Reuters at de, for å bedre flysikkerheten, er villige til å slutte seg til en russiskledet granskning om den blir invitert og granskningen gjennomføres i tråd med internasjonale regler.

Russiske myndigheter trengte ikke å takke ja til tilbudet, men ulykkesgranskere sier til Reuters at de burde gjort det, fordi USA og andre vestlige land mistenker Kreml for å stå bak flystyrten.

Kreml avviser å ha vært innblandet i styrten. Siden flygingen var innenlands, er den ikke underlagt internasjonale regler kjent i bransjen som «Annex 13», ifølge FNs luftfartsorganisasjon ICAO.