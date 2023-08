Biden lover billigere legemidler for eldre amerikanere

– Mens legemiddelindustrien har rekordoverskudd, tvinges millioner av amerikanere til å velge mellom å betale for medisiner de trenger for å leve, eller betale for mat, husleie og andre grunnleggende nødvendigheter, sier Biden i en uttalelse.

Han lover at denne situasjonen nå vil ta slutt. Ti utvalgte legemidler, blant dem medisiner mot diabetes og blodpropp, skal bli billigere for eldre amerikanere.

Dette skal skje ved at Medicare, helseforsikringssystemet for personer over 65 år, får mulighet til å forhandle om prisen.

Nyhetsbyrået AP skriver imidlertid at det vil gå flere år før forhandlingsordningen vil få effekt på prisene. Legemiddelselskaper forsøker å stanse endringen, og republikanere i Kongressen mener selskapene i framtida kan komme til å droppe å utvikle nye medisiner som kan bli utsatt for prisforhandlinger.

Slike forhandlinger er vanlige i mange andre rike land. Ifølge tankesmia Rand Corporation er reseptbelagte legemidler i snitt 2,5 ganger dyrere i USA enn i 32 sammenlignbare land.