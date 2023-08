Interpol utvider etterforskningen av gutt funnet død i Donau

Gutten er anslått til å være fem eller seks år gammel og ble funnet nær byen Ingolstadt i delstaten Bayern 19. mai i fjor. Ifølge en uttalelse fra Interpol var gutten pakket inn i folie og tynget ned med en steinplate.

Tysk politi har så langt ikke klart å identifisere gutten eller finne ut hvor lenge han hadde ligget i vannet.

Politiet har en teori om at gutten kan ha tilbrakt tid utenfor Tyskland, og tirsdag ba de derfor Interpol sende ut et såkalt «black notice», et varsel, til land man tror kan være aktuelle for å forsøke å finne ut hvem gutten var.

– Et sted er det noen som vet noe om denne gutten, sier Interpols generalsekretær Jürgen Stock i en uttalelse.

Etterforskningen av saken inngår i «Identify Me»-programmet, som ble lansert tidligere i år og er rettet mot såkalte kalde saker, det vil si uoppklarte kriminalsaker.