Ekspert: – Et positivt tegn for ukrainernes offensiv

Robotyne ligger i Zaporizjzja fylke sør i Ukraina. Landsbyen ligger cirka 10 mil nord for havnebyen Berdjansk ved Svartehavet.

Stemmer meldingen om at ukrainske styrker har kontroll i Robotyne, betyr det at den første linjen av russiske forsvarsverker i området er brutt.

Ukrainske styrker håper nå å presse seg sørover og kutte Russlands landbro til den okkuperte Krim-halvøya.

Den offisielle uttalelsen fra Kyiv denne uken kom etter flere meldinger om kamper og ukrainsk framrykking i området. Allerede tirsdag i forrige uke meldte russiske kilder at ukrainerne hadde inntatt sentrum av landsbyen.

Stressnivå

Tidligere oberstløytnant i det svenske forsvaret Jörgen Elfving følger krigen tett.

– Om Ukraina har tatt denne byen, så åpner det veien for videre framrykking. Et positivt tegn for den ukrainske motoffensiven, sier Elfving.

Den ukrainske offensiven har fra enkelte hold fått kritikk for å gå for sent, noe som gjør det viktig for Ukraina å vise fram resultater.

– Det er sannsynlig at man på ukrainsk side kjenner på et visst stressnivå for å vise framgang, sier Elfving.

Feil disponert?

Ukraina har fått kritikk for måten de driver offensiven på. Anonyme amerikanske tjenestemenn uttalte i forrige uke til New York Times at spredt utplassering av ukrainske styrker bidro til å svekke offensiven.

Ifølge kildene har Ukraina fordelt styrkene omtrent likt mellom de østlige og sørlige delene av landet. Det betyr at det er uforholdsmessig mange soldater nær Bakhmut og andre byer enn ved Melitopol og Berdjansk, som er strategisk viktigere, skriver avisen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj avviser imidlertid kritikken.

– Er det noen ekspert som aner hvor mange mennesker okkupantene har i øst? 200.000, sa Zelenskyj onsdag. Han slo fast at de russiske styrkene bare venter på Ukraina skulle forsømme enkelte sektorer langs fronten i øst, slik at de kan gå på offensiven.

– Vanskelig å si

– Om Ukraina nå har framgang i Robotyne i sørøst, kan det lede til at landet velger å prioritere den retningen og justerer ned ambisjonene i andre områder, sier Elfving.

I øyeblikket er det imidlertid vanskelig å si hvordan meldingene om erobringen skal vurderes, mener Elfving. Han viser til at Russland hevder at russiske styrker har gått til motangrep og igjen tatt kontroll over området.

Så er spørsmålet om en ukrainsk overtakelse av Robotyne skaper grunnlag for videre framrykking.

– Hvis man skal snakke om et gjennombrudd, så må vi se at den ukrainske siden gjør betydelige framskritt med å bryte gjennom det russiske forsvaret, sier den tidligere offiseren.

Når høsten kommer og terrenget blir fuktigere og vanskeligere å forsere, tyder mye på at tempoet i offensiven vil gå ned. Innen da håper Ukraina trolig å nå fram til Svartehavskysten og innta Melitopol, mener Elfving.

Viktig delmål

Lyktes ikke de ukrainske styrkene med dette, kan et mer begrenset mål være å rykke så langt fram at de russiske tog- og veiforbindelsene mellom Russland og Krim er innen rekkevidde av ukrainsk artilleri.

Å skaffe kontroll over en landstripe langs bredden av Azovhavet som forbinder Russland med Krim-halvøya har av mange vært regnet som et av Russlands hovedmål i krigen. Kontroll over dette territoriet gjør det mulig for Russland å forsyne sine styrker på Krim og i andre områder i sør gjennom et nettverk av erobrede jernbanelinjer og veier, noe blant annet Wall Street Journal har beskrevet.

Uten denne «landbrua» blir brua over Kertsjstredet den eneste forsyningslinjen over land mellom Russland og Krim.

Å bringe denne landstripa innenfor rekkevidde av langtrekkende ukrainsk artilleri kan dermed få stor betydning for krigens videre gang.

Store tap

Russiske forsvarsverk i form av minefelt, stridsvognsperringer og skyttergraver gjør det imidlertid svært vanskelig for ukrainske styrker å rykke fram.

– Det er ikke gjort i håndvending å ta seg gjennom dette her – de minefeltene de har på russisk side – jeg kan knapt huske at det har forekommet noe lignende i krigshistorien, sier Jörgen Elfving.

I krig er det en velkjent læresetning at offensive operasjoner koster mange liv, mer enn det å forsvare seg gjør. Det finnes ingen offisielle tall, men i løpet av halvannet år med krig i Ukraina kan så mange som 500.000 ha blitt drept eller såret. Tallet stammer fra amerikanske kilder og ble gjengitt av New York Times tidligere i år.

Kildene anslår at så mange som 120.000 russiske soldater er døde og opp mot 180.000 såret.

På ukrainsk side anslår samme kilder at 70.000 soldater er drept og opp mot 120.000 såret.

Så sent som i april ble et anslag fra Pentagon om at 17.500 ukrainere var drept i kampene lekket. BBC skriver at det angivelige hoppet til hele 70.000 drepte delvis kan forklares med at motoffensiven i sør har vært svært blodig, særlig i den innledende fasen.

Opplysninger om egne tapstall holdes imidlertid tett til brystet av begge parter i krigen.