– Putin forbereder besøk i Kina

Russlands regjering bekrefter tirsdag at de er i ferd med å forberede et bilateralt møte mellom de to presidentene, og at de vil komme med flere opplysninger på et passende tidspunkt. Tre ikke navngitte kilder sier til Bloomberg at besøket skal skje i oktober.

– En tidsplan for bilaterale russisk-kinesiske kontakter på flere nivåer, inkludert på øverste nivå, er i ferd med å bli koordinert. Vi vil informere om særskilte begivenheter og tidsfrister på et passende tidspunkt, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Kinas utenriksdepartement har foreløpig ikke svart på en forespørsel om å kommentere saken.

Turen ligger an til å bli Putins første utenlandsreise siden Den internasjonale straffedomstolen (ICJ) utstedte en arrestordre på ham for påståtte krigsforbrytelser.

Xi besøkte Putin i Moskva i mars. I februar 2022 var Putin Xis æresgjest under vinter-OL i Beijing. Det var kun tre uker før invasjonen av Ukraina.

Vesten har gjentatte ganger bedt Kina fordømme Russlands krigføring i Ukraina, men så langt har dette vært forgjeves.