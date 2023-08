Girkin, som ble pågrepet i juli i år, blir sittende varetektsfengslet, besluttet en domstol i Moskva tirsdag. Russiske myndigheter har siktet ham for å ha oppmuntret til ekstremisme, men det er ikke klart når rettssaken starter.

Girkin, som også er kjent som Igor Strelkov, har rettet kraftig kritikk mot den russiske krigføringen i Ukraina. I vestlige land er han mest kjent for å ha blitt dømt av en nederlandsk domstol for nedskytingen av et malaysisk passasjerfly over Øst-Ukraina i 2014.

Han har bidratt til å etablere prorussiske militsgrupper øst i Ukraina, og det siste året har han også kunngjort at han vil gå inn i politikken.