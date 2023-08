Putin har ikke planer om å delta i Prigozjins begravelse

Det opplyser Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov. Han sier også at Kreml ikke vet noe om planene for begravelsen, og at det er opp til familien.

Prigozjin døde da privatflyet han var om bord i, styrtet i bakken forrige uke. Det er mange spekulasjoner om at Putin sto bak. Kreml hevder at det er vestlige løgner.

Ifølge Sky News er det rykter i Russland om at Prigozjin begraves tirsdag.

Se video: Her går Prigozjins fly i bakken