Overlevende på Hawaii dynges ned av salgstilbud

Deborah Loeffler følte at hun ikke kunne miste så mye mer etter at en skogbrann ødela hjemmet hennes i Lahaina på Maui, der fem generasjoner av familien hennes har bodd.

Samme dag døde en sønn på det amerikanske fastlandet.

Sørgende og overveldet ble hun dynget ned av eposter med tilbud om å selge eiendommen ved stranda, der bestefaren hennes bygde det blågrønne trehuset deres på 1940-tallet.

– Det føltes som om vi hadde gribber som jaktet på oss, sier den 69 år gamle pensjonerte flyvertinnen fra hotellrommet i Maui, som hun ble evakuert til.

Hennes erfaring er kjent også for folk på steder som Paradise, California eller nord i New Mexico, dit oppkjøpere dro for å prøve å skaffe seg eiendommene etter branner i 2018 og 2022.

Loeffler frykter at lignende oppkjøp på Maui vil bety tap av hawaiisk kultur.

Mangel på rimelige boliger

På Hawaii forverret brannen en vedvarende mangel på rimelige boliger, og økte strømmen av flergenerasjonsfamilier på jakt etter steder der de har råd til å bo. I løpet av det siste tiåret har befolkningen av innfødte hawaiianere i staten falt under antallet som bor på det amerikanske fastlandet, ifølge data fra amerikanske folketellinger.

Før den historiske kystbyen Lahaina ble ødelagt av den mest dødelige skogbrannen i USA på et århundre, var den gjennomsnittlige boligprisen 1,1 millioner dollar, nær 12 millioner kroner, tre ganger det nasjonale gjennomsnittet, ifølge eiendomsnettstedet Zillow.

I Maui, der rundt 75 prosent av befolkningen er asiatiske, latinamerikanske, innfødte eller av blandet rase, er den gjennomsnittlige husholdningsinntekten 88.000 dollar, bare 24 prosent over gjennomsnittet i USA, ifølge folketellingsrapporter.

Forkjempere for rimelige boliger, som Hawaii Alliance for Progressive Action (Hapa), ber om midlertidig stans av tvangssalg.

Skambud og psykologisk spill

Hapa dokumenterer sammen med delstatsregjeringen uønskede kjøpstilbud i Lahaina. Turistbyen var hovedstaden i kongeriket Hawaii på begynnelsen av 1800-tallet, før det ble styrtet i et amerikanskstøttet kupp i 1893.

Statens forbrukertilsyn (Hawaii's Office of Consumer Protection) advarer om folk som gir bud under markedspris. De spiller på frykt for utestengning og kostnadene ved gjenoppbygging. Tilsynet ønsker ikke å kommentere hvor mange slike tilbud som er rapportert.

– Vi vil sørge for å gjøre alt vi kan for å forhindre at landet faller i hendene på folk utenfra, sa statens guvernør Josh Green på en pressekonferanse 15. august. Han har foreslått et forbud mot salg av land i Lahaina.

«Ingen grunn til reparasjoner»

Reuters har sett to eposter sendt av The EMortgage i Oklahoma City, den ene lenket til et nettsted kalt Cash Offer USA.

Epostene hevdet å representere lokale kjøpere som søker selgere, tilbyr kontanter og bedyrer at det ikke er noen grunn til å gjøre noen reparasjoner på boligen. EMortgage svarte ikke på eposter fra nyhetsbyrået, som ønsket en kommentar.

Florida-investor Marlena Dates driver et nettsted som bruker navnet Cash Offer USA, men hun sier at det er noe annet enn nettstedet i eposten, og at hun ville fjerne navnet fra sitt nettsted.

– Vi har ikke fått noen forespørsler fra, eller gitt noen tilbud til, huseiere i Lahaina. Jeg vil gjerne kjøpe noe der, men det har ikke vært en mulighet for oss ennå, uttaler Dates.

Må ha økonomisk støtte

– Mange langtidsboende familier som mistet sine hjem i Lahaina-brannen hadde ikke forsikring, enten fordi hjemmene deres ikke hadde noe boliglån, eller de ikke oppfylte byggeforskriftene, sier Sterling Higa, direktør for Housing Hawaii's Future, en organisasjon som forsøker å få slutt på boligmangelen.

Hvor lenge beboerne kan stå imot tilbud fra eiendomsinvestorer, kan avhenge av hvilken type overgangsbolig de får mens de venter på å kunne bygge opp igjen, mener Higa.

– Det må være en reell støtte for dem når det gjelder bolig, i form av økonomisk støtte, sier Higa.

Katastrofeberedskapseksperter forventer at midlertidige boliger skal tilbys gjennom en blanding av hotellrom og leiligheter, konvertering av utleieboliger, bobilleire og muligens noen familieoverføringer til Honolulu, øystatens største by.

– Å holde folk i nærheten og i arbeid med gjenoppbygging er et godt første skritt for å bevare befolkningen, sier Andrew Rumbach, spesialist i katastrofer, klima og samfunn ved Urban Institute i Washington.

Hawaiisk kultur i fare

Førsteamanuensis Kaliko Baker ved University of Hawaii mener overlevelsen til hawaiisk kultur står på spill.

– Hvis folk kjøper land og bygger sitt eget Lahaina, inkluderer det hawaiiske språkskoler? spør han, med henvisning til en slik skole som brant ned ved siden av en historisk kirke.

Deborah Loeffler planlegger å gjenoppbygge familiehjemmet i plantasjestil med forsikringspenger slik at Lahaina igjen kan se ut som Lahaina. Hun vil at barnebarna hennes fortsatt ha tilknytning til en øy som deres japansk-tysk-hawaiiske familie har bodd på i omtrent et århundre.

– Jeg selger det ikke, hvis jeg må bo der i telt, så gjør jeg det, sier hun fast.