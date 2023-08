Florida ruster opp før stormen Idalia

Stormens kraftige regnvær har allerede truffet Cuba og tvunget folk der til å evakuere. Idalia ventes å treffe Florida med orkanstyre sent tirsdag.

Deretter ventes den å dra innover kysten som en kraftig orkan onsdag. Guvernør Ron DeSantis har erklært krisetilstand i 46 av 67 fylker i delstaten. Han advarer videre om at stormen kan bli oppjustert til en kategori 3-orkan, og at den har potensial til å gjøre store skader.

DeSantis møtte president Joe Biden for å snakke om stormen mandag, og Biden godkjente under møtet en kriseerklæring for delstaten. Det betyr at det automatisk utløses føderal pengestøtte til Florida.

Store deler av Floridas vestkyst kan få styrtflom og oversvømmelser. I Pasco og Levy nord for Tampa har innbyggerne blitt beordret til å evakuere.

Tampas to flyplasser holdes stengt tirsdag. Også mange skoler, høyskoler og universiteter i områdene som ventes å bli rammet, vil være stengt. Idalia er det første uværet som rammer Florida i årets orkansesong.