Eminem ber republikansk presidentkandidat slutte å bruke musikk

En video av Ramaswamy som synger med til Eminems «Lose Yourself» på en messe i Iowa, ble delt og sett av mange tidligere i august.

I et brev som først ble omtalt av Daily Mail, opplyser bransjeorganisasjonen Broadcast Music Inc. (BMI) at det har fått en offisiell forespørsel fra Eminem der det kreves at Ramaswamy ikke lenger bruker musikken hans. Nyhetsbyrået AFP har fått bekreftet at brevet er ekte.

Ramaswamy, som sammenligner seg med ekspresident Donald Trump, har klatret på meningsmålingene for det republikanske primærvalget før presidentvalget neste år.

I forbindelse med de siste to valgene har flere velkjente artister, blant dem Pharrell Williams, Rihanna, The Rollings Stones, Aerosmith og Adele, klaget på at musikken deres uten tillatelse har blitt spilt på velgermøtene til Donald Trump.