Russland anklager russisk konsulatansatt for å være amerikansk informant

Den russiske sikkerhetstjenesten FSB har siktet den russiske statsborgeren Robert Sjonov, som jobbet mer enn 25 år ved det amerikanske konsulatet i havnebyen Vladivostok sørøst i Russland, for å ha «samarbeidet på konfidensiell basis med en utenlandsk stat». Lovbruddet har maksimal strafferamme på åtte års fengsel.

Sjonov forlot jobben ved konsulatet i 2021, da Russland innførte sanksjoner mot lokale ansatte som jobber for utenlandske diplomatiske utsendinger.

Amerikansk UD sier at Sjonov siden har hatt kontrakt med amerikanske myndigheter som privatperson, og at jobben hans har vært å samle inn nyhetsmeldinger fra offentlig tilgjengelige russiske medier. Dette er «helt i tråd med Russlands lover og regler», heter det videre.

– Anklagene mot herr Sjonov er fullstendig uten grunnlag, sier talsmann Matthew Miller i det amerikanske utenriksdepartementet.

FSB har kunngjort at de også ønsker å avhøre to amerikanske diplomater ved ambassaden i Moskva om saken, noe som er i strid med diplomatisk tradisjon. FSB påstår at Sjonov begynte å gi de to informasjon om konflikten i september i fjor, og at de to diplomatene, som er identifisert som Jeffrey Silin og David Bernstein, jobbet ved ambassadens politiske avdeling.