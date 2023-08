Tusenvis demonstrerte mot økte drivstoffpriser i Colombia

Demonstrantene sier at de månedlige prisøkningene landets venstreorienterte regjering har innført, gjør det vanskeligere for småbedrifter å drive, og at de kan bidra til økte matpriser.

Regjeringen til president Gustavo Petro sier at subsidiene som har vært gjeldende, koster rundt 11 milliarder dollar i året, tilsvarende 118 milliarder kroner. For å få nedbetalt gjelden til det nasjonale oljeselskapet Ecopetrol, som produserer mesteparten av landets drivstoff, må gjelden nedbetales, framholder regjeringen. Den ønsker også å frigjøre mer penger til sosiale programmer.

I takt med at drivstoffsubsidiene er blitt kuttet, har prisen økt fra 9000 pesos (2,5 dollar) i august til mer enn 14.000 pesos i dag. Det vil si at den nåværende literprisen er på rundt 9,6 norske kroner. Det colombianske finansdepartementet vil ha prisen opp til 16.000 pesos per gallon innen året er omme, som vil gi lik drivstoffpris som i USA.

I USA er imidlertid minstelønna mer enn fire ganger så høy som i Colombia.