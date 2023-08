Kraftig jordskjelv i Balihavet

Skjelvets episenter var 201 kilometer nord for byen Mataram i Indonesia, og rundt 500 kilometer dypt, ifølge det europeiske jordskjelvsenteret EMSC.

Den amerikanske tsunamivarslingen opplyser at det ikke er noen fare for tsunami som følge av skjelvet, som kom like før klokken 4 tirsdag morgen lokal tid.

Det kom ikke umiddelbare meldinger om skader på folk eller infrastruktur, men flere la ut videoer på X, tidligere kjent som Twitter, der man tydelig kan se skjelvet.

Balihavet er farvannet nord for de indonesiske øyene Bali og Lombok, ut til Kangeanøyene. Det regnes som en del av Stillehavet, og danner Stillehavets grense mot Indiahavet.