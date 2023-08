– Jeg tror og håper at alle forstår alvoret i situasjonen og på ulike måter handler til det beste for Sverige, sier statsministeren på en pressekonferanse mandag kveld.

Kristersson understreker nok en gang at den svenske etterretningstjenesten følger utviklingen i landet nøye og at alle planlagte angrep hittil er avverget.

Han ønsker ikke å beskrive noen konkrete trusselsituasjoner mot Sverige, men sier at Säkerhetspolisen har informert om trusler fra organisasjoner med «stort potensial til å gjøre ting» samt flere andre.

Kristersson sier imidlertid at det ikke er en enkelt trusselsituasjon som har ført til et økt trusselnivå i Sverige, men flere ulike ting. Trusselnivået i Sverige er nå på nivå 4, det nest høyeste nivået, noe som innebærer at aktører har hensikt og kapasitet til å gjennomføre angrep, og at det dermed er en konkret trussel mot landet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Terrororganisasjonen al-Qaida har nylig oppfordret til terrorangrep mot Sverige. Tidligere mandag ble det kjent at en gruppe med tilknytning til al-Qaida hadde framsatt nye trusler mot Sverige etter koranbrenningene.

– Jeg har blitt informert om dette. Det bekrefter på mange måter det vi har sett. Det er mange trusler, og fremfor alt analyserer Säkerhetspolisen nøye hvem som har både evne og ambisjon til å gjøre noe, sier Kristersson.