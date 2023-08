Japan tror Kina står bak trakasserende telefonsamtaler

Japans regjering går hardt ut mot Beijing og kaller oppkallene for «ekstremt beklagelige». Det skal også ha blitt kastet stein mot Japans ambassade i Beijing, samt mot japanske skoler.

– Det har vært utallige trakasserende oppringninger som antas å komme fra Kina, og øyeblikk med steinkasting mot den japanske ambassaden og japanske skoler, sier Japans statsminister Fumio Kishida mandag.

Ifølge japansk UD er Kinas ambassadør til Tokyo innkalt på teppet av viseutenriksminister Masataka Okano.

En talsmann for Kinas utenriksdepartement sier han ikke er klar over saken.

Men i Tokyo melder Kinas ambassade at også de har fått mengder med plagsomme telefonsamtaler fra Japan – både til ambassaden og kinesiske konsulater i Japan.

– Samtalene har ført til alvorlige forstyrrelser av den normale driften til ambassaden og konsulatene, sier Kinas ambassadør Wu Jianghoa.

Japan begynte torsdag å slippe ut renset radioaktivt vann fra atomkraftverket Fukushima, som ble ødelagt i et jordskjelv og en etterfølgende tsunami i 2011.

Ifølge eksperter inneholder vannet så lite radioaktivitet at det ikke er en fare for mennesker og miljø. Men Kina har reagert sterkt på utslippene og anklaget Japan for å opptre svært egoistisk.