Kattekafé skal bringe håp til krigsherjede Gaza

Nehma Maabad setter ut en skål med mat til en haug viltre katter. Inspirert av sin egen lidenskap for de firbeinte dyrene har hun åpnet Gazastripens første kattekafé – et sted hun håper skal være til glede for de palestinske innbyggerne som stadig opplever vold og uro i hverdagen.

– Katter har hjulpet meg å finne et tilfluktssted som avlaster meg for psykisk stress. Så derfor tenkte jeg det ville være fint å starte et prosjekt som gir tilbake til samfunnet og muntrer opp folk, sier 50-åringen.

Kafeen er også en lekeplass for kattene som bor der – alle veggene er utstyrt med små plattformer av tre dekket av kunstgress slik at kattene kan klatre rundt. I tillegg er veggene dekorert med flere veggmalerier og katteportretter, der alle kafeens 14 firbeinte er representert.

– Ideen kom fra min barndoms lidenskap for katter, og jeg ønsket å gi den lidenskapen videre til andre, sier Maabad til Reuters.

«Global antidepressiv»

Meow Cat Cafe er en del av en voksende global trend med kattekafeer, et konsept som opprinnelig kommer fra Taiwan, men i Gaza er omstendighetene helt unike.

Territoriet har vært offer for en lammende israelsk-egyptisk blokade siden 2007, og arrene etter de utallige krigene som er utkjempet der mellom Israel og palestinske militante, er synlige over hele byen.

Med manglende fritidsmuligheter, en arbeidsledighet blant unge på over 60 prosent og hyppig vold skal kafeen være en motvekt- et sted der Gazas utsatte barn og unge kan komme for å finne et fristed.

Det koster kun 10 shekel i timen, tilsvarende rundt 28 kroner, å leke med kattene i kafeen – penger Maabad sier skal bidra til å dekke dyrenes mat og dyre veterinærregninger.

Hun beskriver selv katter som en «global antidepressiv».

– Jeg startet dette stedet slik at folk kunne komme hit, være glade og puste litt ut, selv om det bare er i fem minutter, og så dra hjem litt lykkeligere, sier hun.

En form for terapi

Men ifølge eksperter bidrar kafeen til langt mer enn kun å hengi seg til kattegale og gi besøkende en sjanse til en god selfie. Psykolog Bahzad al-Akhras sier at på steder som Gaza kan slike tilfluktssteder være en form for terapi for dem som har fått livet ødelagt av krig.

– Alle steder som gir mennesker en slags kontakt med dyr, har en positiv psykologisk innvirkning, sier Al-Akhras.

Likevel var det ikke lett for Mabad å bringe kattekafé-trenden til Gaza. Åpningen av kafeen har bydd på en rekke utfordringer – ikke bare økonomiske. Ideen om å betale for å kose med katter når herreløse katter går fritt rundt i gatene i Gaza hver dag, syntes noen innbyggere var latterlig.

Men for katteelskere som møter på reiserestriksjoner på grunn av den israelsk-egyptiske blokaden, og som ikke har mulighet til å besøke en kattekafé et annet sted, har opplevelsen bydd på ren lykke.

– Hvis du er en katteelsker, er dette ditt sted, sier den 23 år gamle kafégjesten Eman Omar.

– Hvis du ikke elsker katter, vil du føle en trang til å elske dem her.

Ny kjæledyrtrend

Det er fremdeles relativt sjeldent med kjæledyr i Gaza, selv om det finnes katter overalt, spesielt ved havnen og ved fiskeforretninger, der de prøver å finne matrester.

I tillegg til å gi håp til mennesker rammet av krig, ønsker Maabad, som selv har flere katter, å lære folk om hvordan det er å ha kjæledyr – noe som begynner å bli mer populært i regionen.

For 14 år gamle Hala Abu Maghaseeb, som foreløpig ikke har klart å overbevise foreldrene om å gi henne en kjæledyrskatt, er kafeen en hyggelig og velkommen overraskelse i sommerferien.

– Det er et fint prosjekt, og jeg kommer hit for å stresse ned. Jeg elsker katter, sier hun.

Et friminutt fra krigen

Gjest Manar Abu Samra sier hun synes det er så rimelig og fint på kafeen at hun allerede har fortalt venner og familie om den nye satsingen.

– Kattene som er her, er så søte og vakre, så det er en fantastisk idé. Selv om det kanskje høres ut som et rart konsept, ble jeg så glad når jeg hørte om det, sier hun.

Kattene på kattekafeen er en miks av Mabaads egne og noen hun har lånt av venner.

– Ideen er at folk kan komme hit for å gjøre noe hyggelig samtidig som de kan nyte en kopp kaffe, sier hun.

– Folk kan komme hit, leke med en katt og smile. På den måten glemmer de livets vanskeligheter en liten stund.