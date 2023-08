Evergrande-aksjen stuper i comeback på Hongkong-børsen

Aksjen stupte med knappe 87 prosent ved åpning.

Det skjer 17 måneder etter at handelen ble suspendert fordi selskapet ikke la fram resultater. Handelen ble gjenopptatt klokka 9 lokal tid, framgår det av en børsnotis.

Selskapet kunngjorde fredag at de hadde oppfylt vilkårene for å få handelen gjenopptatt, inkludert å publisere resultater.

Evergrande, en gang Kinas største eiendomsselskap, misligholdt utenlandsgjeld i 2021 og har gjeld på mer enn 300 milliarder dollar. Søndag kunngjorde selskapet at det gikk med underskudd på 33 milliarder yuan, rundt 48 milliarder kroner, i årets første halvdel. I tillegg er likviditeten svak.

For 2021 og 2022 gikk selskapet med underskudd på mer enn 113 milliarder dollar, går det fram av de nylig publiserte resultatene. Det tilsvarer drøyt 1.200 milliarder kroner.

Evergrande har blitt et symbol på krisen i den kinesiske boligsektoren, som har holdt igjen Kinas økonomi mens landet forsøker å hente seg inn etter koronapandemien.

Kreditorene skal stemme over et forslag om omorganisering mandag. Selskapet søkte om konkursbeskyttelse i USA tidligere i august for å beskytte verdiene der under omorganiseringen.