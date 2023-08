Oppgang på Asia-børsene

Hovedindeksene på børsene i Shanghai og Shenzhen økte med henholdsvis 5,1 og 5,6 prosent etter åpning. Hongkong-børsens hovedindeks Hang Seng vokste samtidig med 2,9 prosent.

Oppgangen kommer etter at Kina kunngjorde at de kuttet i avgifter tilknyttet aksjehandel for første gang siden 2008.

Også ellers i regionen starter børsene oppover. I Tokyo vokste hovedindeksen Nikkei 225 med 1,1 prosent i innledningen, mens den bredere Topix-indeksen økte med 1 prosent.