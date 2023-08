Nytt konteinerskip har seilt trygt ut fra Odesa

Russland har sagt at slike fartøy kan bli ansett som militære mål. Ukraina kunngjorde tidligere i august, etter at Russland trakk seg fra kornavtalen, at det ble åpnet en ny maritim korridor for trygg korneksport fra ukrainske havner for sivile skip.

– Det andre fartøyet har nådd romansk farvann etter å ha navigert seg gjennom vår midlertidige korridor i Svartehavet, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i sosiale medier søndag. Han legger til at det er snakk om et liberisk-flagget bulkskip lastet med stål som skal til det afrikanske markedet.

Både Russland og Ukraina har trappet opp den militære aktiviteten i området etter at den FN-framforhandlede kornavtalen kollapset. Russland har rettet flere angrep mot ukrainsk havneinfrastruktur i Svartehavet og langs Donau, mens Ukraina har angrepet russiske skip i ukrainske farvann og den annekterte Krim-halvøya.

Det første skip som benyttet seg av den nye maritime korridoren, forlot Odesa forrige uke.