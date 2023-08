Beboerne i Christiana vil stanse hasjsalget etter skytedrap

Beboerne i Christiania fattet beslutningen på et fellesmøte søndag kveld, heter det i en pressemelding. Det er første gang det besluttes å stenge gata, sier talsperson Hulda Mader i Christianias pressegruppe til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

– Det er et stort skritt, og det har ikke vært noen enkel beslutning. Men det var et meget stort flertall på fellesmøtet som gikk inn for at det skal stanses, sier hun.

Lørdag kveld skal to maskerte gjerningsmenn ha skutt rundt seg med pistol før de gikk inn i bygningen Stjerneskibet, som huser en kafé, og drepte 30-åringen. Han ble truffet med seks skudd. Fire andre ble såret i skytingen. En 18 år gammel mann er pågrepet, siktet for medvirkning til drap. De to maskerte mennene var på frifot natt til mandag.

Det har blitt solgt hasj i fristaden Christiania i mer enn 50 år, men særlig de siste årene har kriminaliteten og volden tiltatt. Lørdagens skyteepisode skjedde ti måneder etter at en 23-åring ble skutt og drept på kloss hold, og Pusher Street har flere ganger vært åsted for oppgjør om hasjmarkedet i Christiania.

Det bor i underkant av tusen mennesker i Christiania, som er kjent som en fristad der det i stor grad er selvstyre. Bydelen er Københavns fjerde største turistattraksjon.