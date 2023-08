FN uttrykker bekymring over pågripelser av valgobservatører i Zimbabwe

Folk i kø for å stemme ved valget i Zimbabwes hovedstad Harare. Etter valget hevder både presidenten og opposisjonslederen at de har vunnet, og FN uttrykker bekymring for meldinger om pågripelser av valgobservatører og trusler. Valgobservatører har slått fast at valget verken innfridde regionale eller internasjonale standarder. Foto: Tsvangirayi Mukwazhi / AP / NTB Foto: NTB