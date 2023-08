Amerikanske politikere på sjeldent besøk til syrisk opprørsområde

Den republikanske delegasjonen bestående av French Hill, Ben Cline og Scott Fitzgerald krysset grensen til Syria via Bab al-Salam-grenseovergangen fra Tyrkia, hvor de ble ønsket velkommen med bannere og revolusjonære flagg.

Delegasjonen besøkte et sykehus nord for byen Azaz i Aleppo-provinsen og møtte foreldreløse barn fra den syriske borgerkrigen, som har tatt livet av over 500.000 mennesker siden den brøt ut i 2011.

Besøkets hensikt var å «se virkeligheten i de frigjorte områdene», ifølge Yasser el-Hajji, talsperson for de Tyrkia-støttede overgangsmyndighetene i området.

Besøket ble imidlertid innskrenket som følge av sikkerhetshensyn, sier et medlem av deres eskorte.

Jihadistgruppen Hayat Tahrir al-Sham (HTS) kontrollerer store deler av Idlib-provinsen og tilstøtende deler av provinsene Aleppo, Hama og Latakia.

– For å unngå å utløse kontrovers i USA, fortsatte de ikke mot Jidayris i territoriene kontrollert av HTS, sier Rami Abdulrahman, leder for Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

HTS, som ledes av Al-Qaidas tidligere tilsluttede organisasjon i Syria, er klassifisert som en terrorgruppe i USA.

– Kongressmedlemmene ville vurdere arbeidet til overgangsregjeringen for å studere mulighetene for å levere humanitær bistand via Bab al-Salam i stedet for Bab al-Hawa, som er kontrollert av HTS, sier SOHR.