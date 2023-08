– Ved å innføre obligatoriske livstidsdommer for de verste kriminelle som begår de mest grufulle drapene, vil vi sørge for at de aldri får gå fri igjen, sier statsminister Rishi Sunak om lovforslaget.

Å innlemme retningslinjer for straff i lovverket vil kunne gjøre dommerne bedre rustet til å avsi livstidsdommer uten risiko for at de utfordres i ankedomstolene, ifølge regjeringen.

Det vil kun bli gitt unntak i ekstremt sjeldne omstendigheter. Regjeringen vil også innføre obligatorisk livstidsdom som standardstraff for alle seksuelt motiverte drap.

Per 30. juni er det kun 65 britiske fanger som er dømt til livstid i fengsel i Storbritannia, ifølge rådet som utarbeider retningslinjer for straffeutmålinger.

I dag er det en dommer som bestemmer minimumstiden en livstidsdømt må sitte bak lås og slå, før de er kvalifisert for prøveløslatelse.