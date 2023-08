Modi vil at Den afrikanske union blir G-20-medlem

G-20 består av 19 land samt EU og står for 85 prosent av verdens samlede verdiskapning og to tredeler av verdens befolkning. Men Sør-Afrika er eneste representant for det afrikanske kontinent.

I desember tok USAs president Joe Biden til orde for at AU blir permanent medlem av AU. Han sa at det hadde tatt lang tid, men at det ville skje.

AU, som har hovedkvarter i Etiopias hovedstad Addis Abeba, har 55 medlemmer. Men fem land som for tiden styres av militærjuntaer, er for tiden suspendert.