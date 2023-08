Amerikansk militærfly har styrtet i Australia

Det australske forsvarsdepartementet sier ulykken skjedde ved Melville Island, nord for Darwin.

Det er foreløpig ikke kjent hvordan det er gått med soldatene, men ifølge kringkasteren ABC skal flere personer være reddet.

I mars 2022 omkom fire amerikanske soldater da et Osprey-fly styrtet i Beiarn i Nordland under en militærøvelse. I august samme år foretok et annet amerikansk Osprey-fly en kontrollert nødlanding på Senja i Troms.

Osprey-en har vridbare vinger så det kan lette og lande som et helikopter, mens det flyr gjennom luften som et konvensjonelt fly.