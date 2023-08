Gabon kuttet nettilgangen på slutten av valgdagen

Kort tid etter at han stemte i lørdagens valg, la den ledende opposisjonskandidaten, Albert Ondo Ossa, ut en video i sosiale medier der han ber presidenten gå av. Ondo Ossa sier han kan garantere for sikkerheten til rivalen Ali Bongo Ondimba.

Sammen med tolv andre kandidater kjemper de om hvem som skal lede det vestafrikanske landet de neste sju årene. Bongos parti har styrt landet siden det ble selvstendig i 1960. Faren hans, Omar Bongo, var president i 41 år.

Det gikk knapt to timer fra Ondo Ossas video ble lagt ut før tilgangen til internett ble stengt. Samferdselsminister Rodrigue Mboumba Bissawou kunngjorde også at det blir portforbud fra klokken 19 til klokken 6 hver natt fra og med søndag.

Regjeringen sier dette gjøres for å «hindre spredning av oppfordringer til vold og falsk informasjon. Det er også innført krav om at møter og demonstrasjoner må varsles minst tre dager på forhånd.

En statlig fjernsynskanal melder også at det er innført et midlertidig forbud mot de franske kringkasterne France 24, RFI og TV5Monde. Medietilsynet HAC anklager dem for «manglende objektivitet og balanse».