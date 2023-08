Minst sju drept da gjeng skjøt mot demonstranter i Haiti

Lokal medier sier minst ti personer ble drept, og lederen for rettighetsgruppe CARDH, Gedeon Jean, sier tallet trolig vil stige. Han sier flere var såret, og at noen av kirkegjengerne var bortført.

Videoer delt på X/Twitter viser rundt 100 personer som marsjerer i forstaden Canaan nord i hovedstaden Port-au-Prince. Mange av dem går i gule T-skjorter, som assosieres med den religiøse gruppen til Pastor Marco, og noen av dem bar kjepper og macheter.

Uverifiserte videoer i sosiale medier viser folk som blir beskutt i gaten, lik som ligger på bakken og folk som ser ut til å være gisler. De sistnevnte sier at de trodde det var en fredelig marsj, og at de ikke ante an det handlet om å gå imot gjengen.

Den siste tiden har flere tusen søkt tilflukt i et idrettssenter for å komme seg unna gjengvolden i en annen og tett befolket del av Port-au-Prince, ifølge et anslag fra FN.