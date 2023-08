Syriske soldater drept av jihadister i tunnelangrep

Jihadister fra to grupper – Ansar al-Tawhid og Turkestans islamske parti – deltok i angrepet sør for provinsen Idlib, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Begge gruppene er tilknyttet islamistiske Hayat Tahrir al-Sham, som kontrollerer store område av Idlib og deler av flere naboprovinser.

– Angriperne sprengte tunneler de hadde gravd under hærens stillinger, samtidig som de angrep fra andre tunneler, skriver observatørgruppen, som er basert i London.

Ytterligere 20 soldater ble såret i angrepe,t som skjedde mens syriske regjeringsstyrker og deres russiske allierte bombarderte fjellområdet Jabal al-Zawiya i Idlib, opplyser SOHR. De har foreløpig ikke meldt om drepte og sårede derfra.

Sivilforsvarsgruppen De hvite hjelmene sier to barn ble drept og fem andre sivile ble såret da huset deres i landsbyen Kansafra ble truffet.