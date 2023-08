I nesten 2000 år har Civita Giuliana-villaen vært dekket av aske. Villaen ligger i Pompeii i Italia. Byen ligger ved vulkanen Vesuv.

Da den hadde et utbrudd i år 79, ble hele byen lagt under aske og lå dekket til helt til noen begynte å grave den ut på 1700-tallet. Byen som ble funnet, var en slags tidskapsel.

Ennå er det mye av byen som ligger under aske.

Lava flommet inn over den romerske byen Pompeii i år 79. Foto: A-Babe / NTB/Shutterstock

Mus og rotte

Nylig har forskere gravd fram en villa som ligger et lite stykke utenfor bymurene i Pompeii. I huset fant forskerne to soverom. Ett av dem var lite og hadde to senger.

I den ene sengen var det en madrass.

Ellers var det flere krukker og annen keramikk i rommet. I en av krukkene lå restene etter det som skal være to mus og en rotte.

Dette rommet er en påminnelse om at ikke alle i samfunnet ble sett på som like mye verdt i romertiden.

Det sier kulturmyndighetene i Italia, ifølge den britiske avisen The Guardian.

Romerriket var et stort rike mellom 240 f.Kr og fram til rundt år 400.

Fant ikke lenker eller låser

Musene og rotten i krukken tyder på at mennesker med lav status brukte dette rommet. Slaver, tror forskerne. Gnagerne anser forskerne som et tegn på dårlig hygiene.

Forskerne har ikke funnet lenker, låser eller andre ting som tyder på at de som bodde der, ble sperret inne.

Forskerne tror at romerne hadde kontroll over slavene på en andre måter.

Nesten aldri i verdenshistorien har slavedrift vært så vanlig som det var i Romerriket. Det skriver forskeren Noel Lenski i en bok om slaveri.

Fortsatt jobber forskere med utgravningene i Pompeii. Her er restene etter to mennesker. Foto: Ufficio Stampa e Comunicazione MiC/Handout / Reuters / NTB

Barn kunne også være slaver

Det var mange måter å skaffe slaver på. Noen ganger ble folk tatt til fange. Noen ble slaver allerede som barn.

Barn som var slaver, kunne bo hos eierne sine, skrev Universitetet i Oslo i en artikkel på forskning.no i 2014.

Slavene kunne jobbe med jordbruk eller produksjon av varer. Eierne trengte ikke å jobbe så mye selv for å bli rike.

Å flykte var ikke alltid lett, skriver Lenski videre. Noen måtte legge ut på lang flukt for å ikke bli funnet igjen av eierne sine.

