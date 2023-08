Brannkatastrofen på Hawaii: Ytterligere 100 kan være i god behold

Letingen etter brannofre fortsetter, to og en halv uke etter at flammene slukte den historiske kystbyen Lahaina på Hawaii-øya Maui.

Det offisielle dødstallet fra det som er USAs dødeligste skogbrann på over 100 år, er foreløpig 115. Men det ventes å stige.

Brannens intensitet har gjort det svært vanskelig å identifisere de døde, fortalte politisjef John Pelletier på en pressekonferanse fredag. Dykkere leter også etter levninger i vannet langs kysten.

Samme dag offentliggjorde FBI og myndighetene i Maui fylke en liste med 388 navngitte personer som fortsatt var savnet etter brannene. Før dagen var omme, hadde mange av dem tatt kontakt og fortalt at de er i god behold.

Også pårørende har ringt inn, og FBI undersøker nå informasjonen i håp om å kunne fjerne over 100 navn fra lista over savnede.

Skogbrannene brøt ut flere steder på Maui i starten av august. Siden er over 1730 personer som har vært meldt savnet, blitt funnet god behold.

Lahaina, som hadde 13.000 innbyggere før katastrofen, ble spesielt hardt rammet 8. august av en brann som spredte seg svært raskt. Over 2200 bygninger er delvis eller helt nedbrent. Flammene forårsaket materielle skader for anslagsvis over 5,5 milliarder dollar.