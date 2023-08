Gabons president håper på en tredje periode

Bongo har i alt 18 motkandidater, og seks av dem har nominert en felles kandidat for å øke vinnersjansene.

Valglokalene skulle åpne klokka 9, men i hovedstaden Libreville ble det meldt om betydelige forsinkelser.

– Dette valget er svært anspent for jeg tror ikke at stemmegivningen har startet så sent noensinne, sier Jeff Mbou, som møtte fram for å stemme ved en skole i Libreville.

Opptakten til valget har vært fredelig, men det er frykt for et voldelig etterspill. Det skjedde etter Bongos seier i 2016. Opposisjonen stoler verken på hans andre eller tredje valgseier. De mener begge valgene var preget av fusk.

Bongos fremste utfordrer er Albert Ondo Ossa, en 69 år gammel professor i økonomi og ledelse. Han stiller til valg med løfter om endring og flere økonomiske muligheter.

En av tre unge i Gabon er arbeidsledige, og en stor del av befolkningen har aldri opplevd noen annen leder enn Ali Bongo og hans far Omar Bongo. Sistnevnte ledet landet fra 1967 til din død i 2009. Da overtok sønnen makten.