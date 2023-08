De to tyske mediene har publisert en reportasje om etterforskningen av fjorårets sabotasje mot de to gassrørledningene i Østersjøen, Nord Stream 1 og Nord Stream 2.

Med henvisning til ikke navngitte kilder skriver de at etterforskerne er sikre på at de som utførte sabotasjen, befant seg i Ukraina før og etter eksplosjonene. Flere andre bevis skal også peke mot Ukraina.

Motivet antas å ha vært å frata Russland en viktig inntektskilde som kunne ha finansiert krigen i Ukraina, samt å ødelegge russernes viktigste verktøy for å øve press mot Tyskland, skriver Der Spiegel.

– Zelenskyj visste ikke

Ifølge kildene til de to mediene er det lite trolig at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj selv var informert om aksjonen.

Både Tyskland, Danmark og Sverige etterforsker angrepet, men det har kommet svært lite informasjon om hva de har funnet.

Rørledningene, som fraktet russisk gass til Europa, var ikke i drift da sabotasjen ble utført. Begge ble rammet i området utenfor den danske øya Bornholm 26. september 2022.

Håper på rettssak

Tysklands innenriksminister Nancy Faeser sier i et intervju med Der Spiegel og ZDF at hun håper noen kommer til å bli stilt for retten for angrepet.

– Jeg håper at føderal påtalemyndighet kommer til å finne nok bevis til å stille gjerningspersonene for retten. Vi må behandle slike forbrytelser rettslig. Det styrker også borgernes tillit til loven når man klarer å oppklare slike komplekse saker, sier hun.

På spørsmål om hvilke politiske konsekvenser det vil ha hvis det viser seg å være en forbindelse mellom angriperne og Ukraina, svarer Faeser at hun ikke ønsker å spekulere.

Seilbåt i Polen

I juli sa europeiske diplomater til FNs sikkerhetsråd at etterforskere hadde funnet spor fra undersjøiske eksplosiver i prøver tatt fra en seilbåt som er gjennomsøkt i forbindelse med etterforskningen.

Men de sa også at det ennå ikke var mulig å fastslå hva slags motiver gjerningspersonene hadde hatt, heller ikke identiteten deres eller hvorvidt konkrete land var involvert.

I mars meldte flere medier at en proukrainsk gruppe var involvert i sabotasjen. En seilbåt som var utleid til et ukrainskeid selskap i Polen, skal ha vært brukt i forbindelse med utførelsen av angrepene. De skrev også at båten hadde brukt den tyske havnen Rostock som utgangspunkt for aksjonen.

Ifølge tyske medier hadde fem menn og en kvinne brukt denne seilbåten.

– Var i Ukraina før og etter

Tyske etterforskere nektet i den forbindelse å kommentere meldingene, men de bekreftet at de hadde gjennomsøkt en båt i januar, og sa at det var mistanke om at den var blitt brukt til å frakte eksplosiver som ble brukt til å sprenge rørledningene.

Denne gangen rapporterer ZDF og Der Spiegel at tekniske spor gjør at etterforskerne mener at gruppen var i Ukraina både før og etter angrepet.

Heller ikke denne gangen har tysk påtalemyndighet kommentert opplysningene.

Ukraina har avvist at landet sto bak sabotasjen.