49 bortførte kvinner løslatt av Boko Haram

Kvinnen ble tirsdag morgen bortført fra gårdene sine i en landsby nær byen Maiduguri, sier de to, som ikke ønsker å bli identifisert.

– Vi ble alle løslatt ved midnatt etter at Boko Haram sa familiene våre hadde sikret friheten vår ved å oppfylle kravene som ble stilt, forteller en av kvinnene.

Mens islamistene i Boko Haram hadde krevd 3 millioner naira i løsepenger, ble kvinnene – som for det meste er fattige bønder – løslatt etter at en lokal tjenestemann betalte 1 million naira etter å ha forhandlet ned summen, sier en lokal leder, som heller ikke ønske rå bli navngitt. Summen som ble betalt, tilsvarer snaut 14.000 kroner.

Borno er et senter for de islamistiske opprørerne og for den 14 år lange krigen mot terror som også har beveget seg over grensen til nabolandene Tsjad, Niger og Kamerun. Militante grupper har drept og bortført bønder i landbruksregionen, sier innbyggerne. Sent i juli halshugget islamistene ti bønder i delstaten.