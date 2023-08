Dødstallet etter de greske skogbrannene stiger

Det greske brannvesenet opplyste fredag at de hadde funnet en død mann i Evros nord i landet, det samme området der de første dødsofrene etter ukens branner ble funnet mandag.

Tidligere i uken ble 19 personer funnet døde, blant dem to barn. Dødsofrene antas å være migranter. Evros-regionen brukes av mange migranter som tar seg over grensen fra Tyrkia. Lokale grensevakter hadde advart om at flere migranter kunne være fanget i brannene som brøt ut forrige lørdag.

I Boetia, nord for Aten, døde en eldre gjeter mandag.

– Hellas opplever sitt vanskeligste år med tanke på klimaforhold siden vi begynte å samle meteorologiske data, sier regjeringstalsmann Pavlos Marinakis. Han sier brannvesenet har måttet håndtere 516 nye branner.