Storstilt monsterjakt i Loch Ness

Forskere og entusiaster fra hele verden samles lørdag i det skotske høylandet for å forsøke å spore opp sjøormen, på folkemunne kjent som Nessie.

Droner med temperaturskannere, båter med infrarødt kamera og en hydrofon til å lytte under vann er noe av utstyret skal brukes av ekspedisjonen som håper å nøste opp i myten som har fascinert folk i flere generasjoner.

– Vi har alltid hatt som mål å registrere, studere og analysere all slags naturlig atferd og fenomener som kan være vanskelig å forklare, sier Alan McKenna, som er med på å organisere jakten.

– Vannet kokte som en putrende gryte

Den 36 kilometer lange Loch Ness er opptil 240 meter dyp og er Storbritannias største innsjø målt i volum. Historiene som sjøuhyret som lurer i dypet, går tilbake til oldtiden, med bilder av et mystisk vesen med luffer som er risset inn i stein. Den første teksten omtaler sjøormen i Loch Ness, er fra år 565 og er en biografi om den irske munken Sankt Columba.

Noe nærmere vår tid er fortellingen om et ektepar som i 1933 kjørte på en nybygd vei langs innsjøen og så «en enorm forstyrrelse» i vannet.

– Der viste skapningen seg, mens den rullet og stupte rundt i ett minutt. Kroppen minnet om en hval, og vannet sprutet og kokte som en putrende gryte, skrev en lokal avis om parets opplevelse.

Falske spor og bilder – og store inntekter

Senere samme år hevdet en sørafrikansk jeger – som var hentet av avisen Daily Mail for å finne sjøormen – at han hadde funnet store fotavtrykk av det han mente var et kraftig dyr på rundt seks meter, med myke føtter. Zoologer fastslo senere at sporene var laget med et paraplystativ eller et askebeger konstruert av et flodhestbein.

I 1934 ble et kjent bilde tatt som tilsynelatende fanget hodet og halsen til sjøormen, men dette var også juks. Bildet var likevel med på å gjøre den sagnomsuste uhyret verdensberømt.

Til tross for at ingen har klart å bevise at det finnes noen sjøorm, lokker Nessie hvert år turister som bidrar til millioner av pund i inntekter for den skotske økonomien. Og denne helgen er det altså storinnrykk fra fjerne og nær.