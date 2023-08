Whitesnake-gitarist Bernie Marsden er død

Marsden sovnet stille inn torsdag, opplyser familien i en uttalelse på Instagram fredag. Han hadde kona Olivia og døtrene ved sin side.

– Bernie mistet aldri kjærligheten til musikken, og han skrev og spilte inn nye sanger helt til det siste, heter det.

Marsden ble regnet som en av Storbritannias ypperste gitarister innen rock og blues. I 1978 stiftet han Whitesnake sammen med vokalist David Coverdale, som hadde bakgrunn fra Deep Purple, og gitarist Micky Moody. Marsden var med på å skrive «Fool for Your Loving», «She’s a Woman», «Walking in the Shadow of the Blues», «Trouble» og listetoppen «Here I Go Again», skriver The Guardian.

Han spilte på de fem første studioalbumene til Whitesnake, samt den første EP-en og ett livealbum. David Coverdale kommenterte dødsfallet fredag.

– Jeg våknet til den forferdelige nyheten om at min gamle venn og tidligere «snake» Bernie Marsden har gått bort. Mine oppriktige tanker og bønner går til hans kjære familie, venner og fans. En genuint morsom og begavet mann som jeg var beæret over å kjenne og dele scene med, skriver Whitesnake-frontmannen til X/Twitter.