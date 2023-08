Rundt 50.000 tilskuere var til stede på Barea stadion til åpningsseremonien for Indian Ocean Island Games da panikken brøt ut ved en inngang fredag, ifølge nyhetsbyrået AFP.

– Foreløpige tall viser at tolv er døde og rundt 80 skadd, sier statsminister Christian Ntsay ved et sykehus der ofre for ulykken er innlagt.

Madagaskars president Andry Rajoelina, som selv var til stede under åpningsseremonien, ba om ett minutts stillhet.

– En tragisk hendelse fant sted fordi det var dytting. Det var skadde og døde ved inngangen, sa han i en TV-sendt tale.

Indian Ocean Island Games er et sportsarrangement med ulike idretter som skal pågå på Madagaskar fram til 3. september. Lekene har blitt arrangert hvert fjerde år på ulike øyer i det sørvestlige Indiahavet de siste 40 årene. De forrige lekene fant sted på Mauritius.