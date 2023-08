Britisk museumsdirektør går av etter tyverier

Det er Fischer selv som fredag opplyser at han går av med umiddelbar virkning.

– Ansvaret for denne forsømmelsen må i siste instans ligge hos direktøren, sier Fischer, som er en tysk kunsthistoriker.

Han legger til at museet ikke reagerte «så bredt som det burde» på advarsler de fikk for to år siden om tyverier.

16. august ble det kjent at politiet etterforsker tyveriene ved et av verdens mest kjente museer. En ansatt har fått sparken, men ingen skal være pågrepet.

Blant gjenstandene som er forsvunnet, er glass fra det 15. århundre før vår tidsregning, samt gullsmykker. I hovedsak skal det være snakk om gjenstander som har befunnet seg på lagre, og som ikke nylig har vært utstilt.

Tidligere denne uken skrev avisa Daily Telegraph at mellom 1000 og 2000 gjenstander kan være stjålet, og at den samlede verdien kan være på flere millioner pund.

Museet ble for to år siden varslet av en antikvitetshandler som mistenkte at gjenstander fra deres samlinger ble solgt på internett.