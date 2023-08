– Regjeringen har ønsket en avgrenset og presis lov, sier justisminister Peter Hummelgaard. Han omtaler det som en «grunnleggende hånlig og usympatisk handling» å brenne en koran.

– Det skader Danmark og danske interesser, og kan også gå ut over sikkerheten for dansker ute i verden og her hjemme, sier Hummelgaard videre.

Regjeringen ønsker å utvide en eksisterende paragraf som blant annet forbyr brenning av andre lands flagg, og lovforslaget vil også gjelde brenning av bibelen og toraen.

Koranbrenningene i Danmark og Sverige de siste månedene har ført til stor misnøye i mange muslimske land. Tidligere i august oppfordret al-Qaida til angrep mot landene.

På en fersk måling sa 32,6 prosent av de 1042 spurte danskene at de er tilhengere av et forbud mot koranbrenninger. Samtidig sa 65 prosent at de mener at koranbrenningene har økt risikoen for islamistiske angrep i Danmark.