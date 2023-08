Danmark vil forby offentlige koranbrenninger

– Regjeringen har ønsket en avgrenset og presis lov, sier justisminister Peter Hummelgaard. Han omtaler det som en «grunnleggende hånlig og usympatisk handling» å brenne en koran.

– Det skader Danmark og danske interesser og kan også gå ut over sikkerheten for dansker ute i verden og her hjemme, sier Hummelgaard videre.

Gjelder også bibel og tora

Regjeringen ønsker å utvide en eksisterende paragraf som blant annet forbyr brenning av andre lands flagg, og lovforslaget vil også gjelde brenning av Bibelen og Toraen, eller for eksempel et krusifiks, ifølge Hummelgaard.

Den konkrete ordlyden vil være at det kan være straffbart å behandle gjenstander med vesentlig religiøst betydning utilbørlig. Det gjelder også andre handlinger som kan oppfattes krenkende, eksempelvis å trampe på gjenstandene.

Det blir domstolenes oppgave å slå fast hvilke gjenstander som skal anses å ha vesentlig betydning for de respektive trossamfunnene, og hvilke handlinger som defineres som utilbørlige.

Strafferammen vil være bøter eller opptil to års fengsel. Karikaturtegninger omfattes ikke av forslaget.

Al-Qaida-trusler

Koranbrenningene i Danmark og Sverige de siste månedene har ført til stor misnøye i mange muslimske land. Tidligere i august oppfordret al-Qaida til angrep mot landene.

På en fersk måling sa 32,6 prosent av de 1042 spurte danskene at de er tilhengere av et forbud mot koranbrenninger. Samtidig sa 65 prosent at de mener at koranbrenningene har økt risikoen for islamistiske angrep i Danmark.

Hummelgaard sier at loven er nødvendig på grunn av den skjerpede terrortrusselen.

– Loven er plassert i straffelovens kapittel tolv, som omhandler statens sikkerhet. For det er det som er kjernen og motivasjonen i tiltaket vi innfører, sier han.

Utenriksminister Lars Løkke Rasmussen sier at han har varslet kolleger i utlandet om at lovforslaget trolig vil føre til flere koranbrenninger i tida framover.

– Jeg har brukt mye tid på å forklare det litt paradoksale: Det at regjeringen har denne intensjonen, vil nok føre til at man på kort sikt snarere vil se flere enn færre koranbrenninger, sier han.

Avviser at ytringsfriheten svekkes

Hummelgaard avviser at loven vil svekke ytringsfriheten.

– Regjeringen har et samlet ansvar for Danmark og alle dansker. Vi foretar en vanskelig juridisk og politisk avveining, sier han.

– Vi kunne ikke fortsette å stilltiende se på at få enkeltpersoner gjør alt de kan for å framprovosere voldsomme reaksjoner, legger Hummelgaard til. Det er ingen videre planer i regjeringen om å innføre flere lignende tiltak, understreker han.