ISW: – Wagner-soldater blir overført til grupper skapt av Russlands forsvarsdepartement

Den amerikanske tenketanken mener også at det nærmest er helt sikkert at det var president Vladimir Putin som sto bak da flyet med Wagner-toppene Jevgenij Prigozjin og Dmitrij Utkin styrtet i Tver nord for Moskva onsdag.

Ifølge ISW har det russiske forsvarsdepartementet etter Wagner-opprøret 24. juni etablert flere egne leiesoldatselskaper som kontrolleres direkte av russiske myndigheter. Disse brukes nå til å rekruttere nåværende og tidligere Wagner-krigere slik at Kreml får kontroll over Wagners operasjoner i utlandet, skriver tenketanken i en analyse.

Det blir også vist til russiske kilder som har meldt at Kreml har nektet å betale for utplasseringen av Wagner-styrker i Belarus, og at leiesoldater derfor har begynt å forlate gruppen på grunn av manglende lønn.

Satellittbilder fra perioden mellom 1. og 23. august viser at Wagner har tatt ned nesten en tredel av teltene i en leir i Tsel i Belarus, ifølge ISW. Samtidig har enkelte russiske militærbloggere avvist at Wagner-krigerne avvikler leiren i Belarus.

Se video: Her går Wagner-flyet i bakken