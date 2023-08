SpaceX-oppskyting til ISS avlyst

Nasa bekrefter at det ikke blir noen oppskyting fredag. De skriver på X/Twitter og at det første mulige tidspunktet for å sende av gårde kapselen med de fire astronautene er natt til lørdag lokal tid – klokken 9.27 norsk tid.

Danske Andreas Mogensen er en av astronautene som nå må bli igjen på jorden en dag ekstra. I tillegg skulle japanske Satoshi Furukawa, russiske Konstantin Borisov og den amerikanske kommandøren Jasmin Moghbeli blitt skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida fredag.

Det er foreløpig ikke kjent hvorfor oppskytingen ble avlyst bare noen timer før den skulle finne sted.