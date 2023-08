Panamakanalen forlenger seilingsrestriksjoner

Tidligere i år begynte kanalmyndigheten å innføre restriksjoner, noe som skapte etterslep og lange køer av skip som ventet på å få seile ruten mellom Atlanterhavet og Stillehavet. Dette har tvunget skipseiere til å ha mindre last eller finne alternative – og mye lengre – ruter.

Forlengingen av restriksjonene gjør det mulig å spare på vannet inntil neste regntid, men kan føre til enda større trafikkork for skip som ikke har bestilt tid på forhånd.

– Med desember i anmarsj er det høysesong, med varer som skal fram til jul, sier visedirektør Ilya Espino i et intervju. Espino anbefaler rederiene å bestille på forhånd for å unngå forsinkelser. Noen skip, særlig bulkskip og kullskip har valgt andre ruter fordi de ikke prioriteres på samme måte som konteinerskip.

Tidligere i måneden var etterslepet på 160 skip, men nå er det nede i 115 etter at det ble åpnet to nye plasser per dag for skip uten forhåndsbestilling.