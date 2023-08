I søksmålet hevdes det at SpaceX rutinemessig har forsøkt å hindre asylsøkere og flyktninger i å søke på jobber, samt nektet å ansette eller vurdere dem.

Bakgrunnen skal ha vært deres statsborgerskapsstatus, noe som er et brudd med USAs innvandringslov. Praksisen har pågått fra senest september 2018 til mai 2022, ifølge en uttalelse fra justisdepartementet i Washington torsdag.

SpaceX har ikke umiddelbart svart på en forespørsel fra nyhetsbyrået Reuters om kommentar til søksmålet.

Viser til Twitter-melding

I stillingsannonser og offentlige uttalelser gjennom mange år har SpaceX ifølge justisdepartementet feilaktig hevdet følgende: De føderale lovene om eksportkontroll gjør at selskapet bare kan ansette amerikanske statsborgere og personer med lovlig, permanent opphold – personer med såkalt grønt kort.

Justisdepartementet peker også på meldinger publisert på nett av SpaceX-eier Elon Musk som eksempler på «diskriminerende offentlige uttalelser».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Artikkelen fortsetter under annonsen

Søksmålet viser til en melding fra juni 2020 på Twitter, det sosiale mediet som Musk siden kjøpte og som i dag heter X. Til sine følgere, som den gang telte 36 millioner, skrev han:

– Amerikansk lov krever minst et grønt kort for å bli ansatt i SpaceX, siden raketter er avansert våpenteknologi.

Flere krav

– Vår gransking har avdekket at SpaceX har sviktet i rettferdig vurdering eller ansettelse av asylanter og flyktninger på grunn av deres borgerskapsstatus. De har innført noe som tilsvarer et forbud mot å ansette dem uavhengig av deres kvalifikasjoner, noe som er i strid med føderal lov, sier visestatsadvokat Kristen Clarke i justisdepartementets avdeling for borgerrettigheter.

Justisdepartementet krever rettferdig vurdering og etterbetaling til asylsøkere og flyktninger som ble avskrekket eller nektet ansettelse i SpaceX som følge av den påståtte diskrimineringen.

Departementet ber også om at domstolene bøtelegger selskapet og krever at SpaceX endrer sin praksis.